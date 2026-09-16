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Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка

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Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 1
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 2
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 3
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 4
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 5
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 6
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 7
Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
Songs Of Mass Destruction
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 1
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 2
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 3
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 4
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 5
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 6
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 7
  • Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029462814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
Songs Of Mass Destruction
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dark Road, Love Is Blind, Smithereens, Ghosts in My Machine, Womankind, Through the Glass Darkly, Lost, Coloured Bedspread, Sing, Big Sky, Fingernail Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка

Songs of Mass Destruction — четвёртый сольный студийный альбом шотландской певицы Энни Леннокс, выпущенный в 2007 году Четвёртый сольный альбом Энни и её последний сборник оригинальных материалов «Songs of Mass Destruction» вышел в октябре 2007 года и включал синглы «Dark Road» и замечательный «Sing». Последний – это совместная работа с такими известными исполнительницами, как Мадонна, Селин Дион, Дайдо, Бет Гиббонс, Глэдис Найт и 18 другими. Альбом предназначен для благотворительной организации, которая собирает средства в пользу организации по борьбе с ВИЧ/СПИДом Treatment Action Campaign. Альбом «Songs of Mass Destruction» дебютировал на седьмом месте в британском чарте альбомов с тиражом 25 000 проданных копий за первую неделю и с тех пор получил серебряный сертификат BPI. Альбом достиг девятого места в американском чарте Billboard 200, с продажами 78 000 копий за первую неделю.



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029462814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annie Lennox
Альбом (сингл)
Songs Of Mass Destruction
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dark Road, Love Is Blind, Smithereens, Ghosts in My Machine, Womankind, Through the Glass Darkly, Lost, Coloured Bedspread, Sing, Big Sky, Fingernail Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Songs of Mass Destruction — четвёртый сольный студийный альбом шотландской певицы Энни Леннокс, выпущенный в 2007 году Четвёртый сольный альбом Энни и её последний сборник оригинальных материалов «Songs of Mass Destruction» вышел в октябре 2007 года и включал синглы «Dark Road» и замечательный «Sing». Последний – это совместная работа с такими известными исполнительницами, как Мадонна, Селин Дион, Дайдо, Бет Гиббонс, Глэдис Найт и 18 другими. Альбом предназначен для благотворительной организации, которая собирает средства в пользу организации по борьбе с ВИЧ/СПИДом Treatment Action Campaign. Альбом «Songs of Mass Destruction» дебютировал на седьмом месте в британском чарте альбомов с тиражом 25 000 проданных копий за первую неделю и с тех пор получил серебряный сертификат BPI. Альбом достиг девятого места в американском чарте Billboard 200, с продажами 78 000 копий за первую неделю.


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annie Lennox - Songs Of Mass Destruction (0198029462814) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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