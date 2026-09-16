Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 718096
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Трек-лист
Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Rasputin - Club Mix, Rasputin - Boney M. 2000 Version, Rasputin - Majestic X Boney M., Rasputin - Bassflow 4.0 Mix, Painter Man - B-Side, Never Change Lovers In The Middle Of The Night - B-Side
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка
Классика диско сингл «Rasputin» 1978 года, который до сих пор остается одной из самых популярных песен Boney M, на фиолетовом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Трек-лист
Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Rasputin - Club Mix, Rasputin - Boney M. 2000 Version, Rasputin - Majestic X Boney M., Rasputin - Bassflow 4.0 Mix, Painter Man - B-Side, Never Change Lovers In The Middle Of The Night - B-Side
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Классика диско сингл «Rasputin» 1978 года, который до сих пор остается одной из самых популярных песен Boney M, на фиолетовом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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