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Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка

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Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 1
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 2
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 3
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 4
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 5
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 6
Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rasmus
Альбом (сингл)
Weirdo
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 1
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 2
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 3
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 4
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 5
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 6
  • Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718078
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Характеристики

Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[0846070096716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rasmus
Альбом (сингл)
Weirdo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Creatures of Chaos, Break These Chains (feat. Niko Moilanen), Rest in Pieces, Dead Ringer, Weirdo (feat. Lee Jennings), Banksy, Love is a Bitch, You Want It All, Bad Things, I'm Coming For You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creatures of Chaos, Break These Chains (feat. Niko Moilanen), Rest in Pieces, Dead Ringer, Weirdo (feat. Lee Jennings), Banksy, Love is a Bitch, You Want It All, Bad Things, I'm Coming For You

Отзывы о товаре Rasmus - Weirdo (Neon Pink Glitter) (0846070096716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[0846070096716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rasmus
Альбом (сингл)
Weirdo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Creatures of Chaos, Break These Chains (feat. Niko Moilanen), Rest in Pieces, Dead Ringer, Weirdo (feat. Lee Jennings), Banksy, Love is a Bitch, You Want It All, Bad Things, I'm Coming For You
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creatures of Chaos, Break These Chains (feat. Niko Moilanen), Rest in Pieces, Dead Ringer, Weirdo (feat. Lee Jennings), Banksy, Love is a Bitch, You Want It All, Bad Things, I'm Coming For You
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