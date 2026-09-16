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Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка

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Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 1
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 2
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 3
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 4
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 5
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 6
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 7
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 8
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 9
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 10
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 1
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 2
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 3
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 4
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 5
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 6
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 7
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 8
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 9
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 10
  • Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice

Отзывы о товаре Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - Ascension (4065629687915) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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