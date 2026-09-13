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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey

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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717911
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey

Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, объёмом 1 Тб, идеально подходящее для повседневного использования. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его удобным для транспортировки и использования в качестве портативного хранилища. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет быстро копировать и загружать файлы. Это делает Seagate отличным выбором как для резервного копирования данных, так и для расширения памяти ноутбуков и ПК. Корпус устройства выполнен из качественного металла и пластика, что не только придаёт ему современный и элегантный внешний вид в серебристом цвете, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Продукция бренда Seagate славится своей надёжностью и долговечностью, поэтому данный HDD станет отличным спутником для тех, кто ценит свои данные и нуждается в безопасном хранении информации.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, seagate 1 тб

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 1TB (STKY1000401) Grey




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate — это надежное и стильное решение для хранения данных, объёмом 1 Тб, идеально подходящее для повседневного использования. Диск выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его удобным для транспортировки и использования в качестве портативного хранилища. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет быстро копировать и загружать файлы. Это делает Seagate отличным выбором как для резервного копирования данных, так и для расширения памяти ноутбуков и ПК. Корпус устройства выполнен из качественного металла и пластика, что не только придаёт ему современный и элегантный внешний вид в серебристом цвете, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Продукция бренда Seagate славится своей надёжностью и долговечностью, поэтому данный HDD станет отличным спутником для тех, кто ценит свои данные и нуждается в безопасном хранении информации.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, seagate 1 тб
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