Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717909
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey

Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB (STKZ4000401) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...