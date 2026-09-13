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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7

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Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 1
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 2
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 3
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 4
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 5
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 6
Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717812
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х42х40
Вес, кг.
14.63

Описание товара Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7

MSI SHADOW это вариант, ориентированный на производительность, который обеспечивает максимум удовольствия и впечатлений, делая его идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Описание
MSI SHADOW это вариант, ориентированный на производительность, который обеспечивает максимум удовольствия и впечатлений, делая его идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX5070Ti SHADOW 3X 16GB GDDR7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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