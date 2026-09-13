Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro (ACFAN00305A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro (ACFAN00305A)
?Ключевые характеристики Корпусной вентилятор с диаметром 120 мм и широкой регулировкой скорости до 3000 об/мин обеспечивает мощный воздушный поток до 77 CFM при максимальном уровне шума всего 25 дБ. Благодаря гидродинамическому подшипнику и весу 183 г вентилятор подходит для эффективного охлаждения даже при высоком сопротивлении воздуха, например, на радиаторах или фильтрах. ?Преимущества и отличия Главные преимущества модели - высокая статическая нагрузка 6.9 ммH2O, автоматическая балансировка для снижения вибраций и электронное управление на базе SOTA микроконтроллера для стабилизации работы и защиты от скачков напряжения. Вентилятор работает стабильно и надежно даже на низких оборотах, что важно для тихих систем. ?Практичность Модель поддерживает PWM-контроль через стандартный 4-pin разъем, что обеспечивает гибкое управление скоростью в зависимости от нагрузки. Длина кабеля 400 мм облегчает монтаж в различных форм-факторах корпусов, а конструкция вентилятора оптимизирована для прохождения воздуха сквозь радиаторы и плотные сетки. ?Уникальность Вентилятор выделяется инновационным балансировочным механизмом, минимальными зазорами для повышения эффективности, а также расширенной гарантией 6 лет, подтверждающей его надежность и высокое качество компонентов.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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