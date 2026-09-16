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The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка

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The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 1
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 2
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 3
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 4
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 5
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 6
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 7
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 8
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Troops Of Tomorrow
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 1
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 2
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 3
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 4
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 5
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 6
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 7
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 8
  • The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929611108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Troops Of Tomorrow
Жанр
панк
Трек-лист
Jimmy Boyle, Daily News, Disorder, Alternative (Remix), USA, Rapist, Troops of Tomorrow, UK 82, Sid Vicious Was Innocent, War, They Won T Stop, So Tragic, Germs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка

Troops of Tomorrow — второй студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, вышедший в 1982 году.

Отзывы о товаре The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929611108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
Troops Of Tomorrow
Жанр
панк
Трек-лист
Jimmy Boyle, Daily News, Disorder, Alternative (Remix), USA, Rapist, Troops of Tomorrow, UK 82, Sid Vicious Was Innocent, War, They Won T Stop, So Tragic, Germs
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Troops of Tomorrow — второй студийный альбом шотландской панк-рок-группы The Exploited, вышедший в 1982 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Exploited - Troops Of Tomorrow (5013929611108) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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