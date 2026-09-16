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The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка

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The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Psykick Dancehall, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, A Figure Walks, Written-By – Smith*, Printhead, Written-By – Smith*, Dice Man, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Before The Moon Falls, Written-By – The Fall, Your Heart Out, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Muzorewi's Daughter, Written-By – Carroll*, Smith*, Flat Of Angles, Written-By – The Fall, Choc-Stock, Written-By – Scanlan*, Smith*, Spectre Vs. Rector, Written-By – Smith*, The Fall, Put Away, Written-By – Smith*
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка

Второй студийный альбом группы The Fall, переизданный здесь для The Fall Sound Archive на черном 12-дюймовом виниле. Группа The Fall, основанная единственным постоянным участником Марком Э. Смитом, образовалась в Манчестере в 1976 году и была одной из самых известных пост-панк групп в мире. В музыкальном плане за эти годы произошло несколько стилистических изменений, но ее часто характеризовали резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Psykick Dancehall, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, A Figure Walks, Written-By – Smith*, Printhead, Written-By – Smith*, Dice Man, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Before The Moon Falls, Written-By – The Fall, Your Heart Out, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Muzorewi's Daughter, Written-By – Carroll*, Smith*, Flat Of Angles, Written-By – The Fall, Choc-Stock, Written-By – Scanlan*, Smith*, Spectre Vs. Rector, Written-By – Smith*, The Fall, Put Away, Written-By – Smith*
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Описание
Второй студийный альбом группы The Fall, переизданный здесь для The Fall Sound Archive на черном 12-дюймовом виниле. Группа The Fall, основанная единственным постоянным участником Марком Э. Смитом, образовалась в Манчестере в 1976 году и была одной из самых известных пост-панк групп в мире. В музыкальном плане за эти годы произошло несколько стилистических изменений, но ее часто характеризовали резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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