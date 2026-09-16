Top.Mail.Ru
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Imperial Wax Solvent
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Imperial Wax Solvent
Жанр
панк
Трек-лист
Alton Towers, Wolf Kidult Man, 50-Year-Old Man, I've Been Duped, Strangetown, Taurig, Can Can Summer, Tommy Shooter, Latch Key Kid, Is This New, Senior Twilight Stock Replacer, Exploding Chimney
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка

26-й альбом группы The Fall, первоначально выпущенный в 2008 году. Эта классика теперь переиздана на чёрном 12-дюймовом виниле. После ухода американских музыкантов, участвовавших в записи «Reformation Post-TLC», новый британский состав стал последним и самым долгоиграющим составом группы. Вместе с Марком Э. Смитом в состав вошли Елена Пулу (клавишные, вокал), Дэйв Сперр (бас), Пит Гринуэй (гитара) и Кейрон Меллинг (ударные).

Отзывы о товаре The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Imperial Wax Solvent
Жанр
панк
Трек-лист
Alton Towers, Wolf Kidult Man, 50-Year-Old Man, I've Been Duped, Strangetown, Taurig, Can Can Summer, Tommy Shooter, Latch Key Kid, Is This New, Senior Twilight Stock Replacer, Exploding Chimney
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Описание
26-й альбом группы The Fall, первоначально выпущенный в 2008 году. Эта классика теперь переиздана на чёрном 12-дюймовом виниле. После ухода американских музыкантов, участвовавших в записи «Reformation Post-TLC», новый британский состав стал последним и самым долгоиграющим составом группы. Вместе с Марком Э. Смитом в состав вошли Елена Пулу (клавишные, вокал), Дэйв Сперр (бас), Пит Гринуэй (гитара) и Кейрон Меллинг (ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Imperial Wax Solvent (5013929174993) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...