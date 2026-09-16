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Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World
Barcode
[0884108016404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, That Voice Again, Mercy Street, Big Time, What We're Told (Milgram's 37), This Is The Picture (Excellent Birds), In Your Eyes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, That Voice Again, Mercy Street, Big Time, What We're Told (Milgram's 37), This Is The Picture (Excellent Birds), In Your Eyes



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World
Barcode
[0884108016404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, That Voice Again, Mercy Street, Big Time, What We're Told (Milgram's 37), This Is The Picture (Excellent Birds), In Your Eyes
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, That Voice Again, Mercy Street, Big Time, What We're Told (Milgram's 37), This Is The Picture (Excellent Birds), In Your Eyes


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - So (0884108016404) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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