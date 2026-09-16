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Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка

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Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 1
Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 2
Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Rosso Relativo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 2
  • Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carosello
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Carosello
Barcode
[8053307091129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Rosso Relativo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fu?, El Conf?n, Boom Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Xdono (English Version), Xdono (French Version), Perdoa (Portuguese Version), Imbranato (French Version), Apaixonado (Portuguese Version), Romance Relativo (Portuguese V
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fu?, El Conf?n, Boom Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Xdono (English Version), Xdono (French Version), Perdoa (Portuguese Version), Imbranato (French Version), Apaixonado (Portuguese Version), Romance Relativo (Portuguese Version), Rojo Relativo, Xdono RMX, Xdono (Carlos Jean Remix, Italian Version), Xdono (Carlos Jean Remix, Spanish Version), Xdono Bug Version



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Carosello
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Carosello
Barcode
[8053307091129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
Rosso Relativo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fu?, El Conf?n, Boom Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Xdono (English Version), Xdono (French Version), Perdoa (Portuguese Version), Imbranato (French Version), Apaixonado (Portuguese Version), Romance Relativo (Portuguese V
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fu?, El Conf?n, Boom Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Xdono (English Version), Xdono (French Version), Perdoa (Portuguese Version), Imbranato (French Version), Apaixonado (Portuguese Version), Romance Relativo (Portuguese Version), Rojo Relativo, Xdono RMX, Xdono (Carlos Jean Remix, Italian Version), Xdono (Carlos Jean Remix, Spanish Version), Xdono Bug Version


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Tiziano Ferro - Rosso Relativo (8053307091129) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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