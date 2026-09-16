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Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка

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Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 8
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 9
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 10
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 9
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 10
  • Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602547376954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
I love being here with you (live), Let's fall in love (live), Deed i do (live), Look of love (live), East of the sun (live), I've got you under my skin (live), Devil may care (live), Maybe you'll be there (live), s wonderful (live), Fly me to the moon (live), Case of you (live), Just the way you are (live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I love being here with you (live), Let's fall in love (live), Deed i do (live), Look of love (live), East of the sun (live), I've got you under my skin (live), Devil may care (live), Maybe you'll be there (live), s wonderful (live), Fly me to the moon (live), Case of you (live), Just the way you are (live)

Отзывы о товаре Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602547376954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Live In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
I love being here with you (live), Let's fall in love (live), Deed i do (live), Look of love (live), East of the sun (live), I've got you under my skin (live), Devil may care (live), Maybe you'll be there (live), s wonderful (live), Fly me to the moon (live), Case of you (live), Just the way you are (live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I love being here with you (live), Let's fall in love (live), Deed i do (live), Look of love (live), East of the sun (live), I've got you under my skin (live), Devil may care (live), Maybe you'll be there (live), s wonderful (live), Fly me to the moon (live), Case of you (live), Just the way you are (live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - Live In Paris (0602547376954) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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