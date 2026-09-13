Вентилятор Arctic P9 PWM PST CO Black (ACFAN00299A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717630
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
124
Описание товара Вентилятор Arctic P9 PWM PST CO Black (ACFAN00299A)
P9 PWM PST CO — это мощный 92-мм вентилятор с частотой вращения от 200 до 3000 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 3,12 мм и создает воздушный поток до 38,83 куб. футов в минуту. Он обеспечивает точное управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и чрезвычайно эффективен при 0,12 А. Кроме того, он имеет режим 0 дБ для бесшумной работы в режиме холостого хода.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 750 руб. 2 070 руб.188 руб. в СплитВентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Air Frost 4
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/170...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
-
В наличииЦена 830 руб. 1 240 руб.208 руб. в СплитВентилятор для корпуса Alseye Mirror-B-P
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитРадиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
200-3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
нет
P9 PWM PST CO — это мощный 92-мм вентилятор с частотой вращения от 200 до 3000 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 3,12 мм и создает воздушный поток до 38,83 куб. футов в минуту. Он обеспечивает точное управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и чрезвычайно эффективен при 0,12 А. Кроме того, он имеет режим 0 дБ для бесшумной работы в режиме холостого хода.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор Arctic P9 PWM PST CO Black (ACFAN00299A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор Arctic P9 PWM PST CO Black (ACFAN00299A)