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Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W

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Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 1
Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 2
Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 3
Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 4
Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1650
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 1
  • Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 2
  • Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 3
  • Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 4
  • Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717483
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1650
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х35
Вес, кг.
17.2

Описание товара Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W

Блок питания FSP MEGA TI 1650W формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 1650 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 135 мм.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Titanium

Отзывы о товаре Блок питания FSP MEGA-1650TI 1650W




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1650
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания FSP MEGA TI 1650W формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 1650 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 135 мм.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Titanium
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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