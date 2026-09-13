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Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium

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Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714587
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х12
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium

Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это высококачественный и надежный источник питания мощностью 1300W, который предназначен для профессиональных игровых систем и мощных рабочих станций. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание для всех компонентов вашего компьютера, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет сертификат 80 PLUS Titanium, что означает, что он обеспечивает более 94% эффективности при 50% нагрузке. Это позволяет сэкономить энергию и снизить тепловыделение, что особенно важно для систем с высоким энергопотреблением. Благодаря такой высокой эффективности, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium поможет вам снизить счета за электроэнергию и сделать вашу систему более экологически чистой. Этот блок питания оснащен модульным дизайном, что означает, что вы можете подключать только необходимые кабели, что улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и улучшает общий внешний вид компьютера. Кроме того, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет все необходимые защиты от перегрузок, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева, что обеспечивает безопасную работу вашей системы. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное питание для своей игровой системы или рабочей станции. С его высокой эффективностью, модульным дизайном и защитами, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера в любых условиях. Не стоит экономить на блоке питания, ведь это сердце вашей системы, и качественный блок питания поможет вам извлечь максимум производительности из ваших компонентов.



Теги товара: ATX, Titanium

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium




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Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это высококачественный и надежный источник питания мощностью 1300W, который предназначен для профессиональных игровых систем и мощных рабочих станций. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание для всех компонентов вашего компьютера, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет сертификат 80 PLUS Titanium, что означает, что он обеспечивает более 94% эффективности при 50% нагрузке. Это позволяет сэкономить энергию и снизить тепловыделение, что особенно важно для систем с высоким энергопотреблением. Благодаря такой высокой эффективности, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium поможет вам снизить счета за электроэнергию и сделать вашу систему более экологически чистой. Этот блок питания оснащен модульным дизайном, что означает, что вы можете подключать только необходимые кабели, что улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и улучшает общий внешний вид компьютера. Кроме того, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет все необходимые защиты от перегрузок, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева, что обеспечивает безопасную работу вашей системы. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное питание для своей игровой системы или рабочей станции. С его высокой эффективностью, модульным дизайном и защитами, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера в любых условиях. Не стоит экономить на блоке питания, ведь это сердце вашей системы, и качественный блок питания поможет вам извлечь максимум производительности из ваших компонентов.


Теги товара: ATX, Titanium
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Доставка
Отзывы


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