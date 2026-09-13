Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium

Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это высококачественный и надежный источник питания мощностью 1300W, который предназначен для профессиональных игровых систем и мощных рабочих станций. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание для всех компонентов вашего компьютера, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет сертификат 80 PLUS Titanium, что означает, что он обеспечивает более 94% эффективности при 50% нагрузке. Это позволяет сэкономить энергию и снизить тепловыделение, что особенно важно для систем с высоким энергопотреблением. Благодаря такой высокой эффективности, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium поможет вам снизить счета за электроэнергию и сделать вашу систему более экологически чистой. Этот блок питания оснащен модульным дизайном, что означает, что вы можете подключать только необходимые кабели, что улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и улучшает общий внешний вид компьютера. Кроме того, блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium имеет все необходимые защиты от перегрузок, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева, что обеспечивает безопасную работу вашей системы. Блок питания Seasonic TX-1300 PRIME Titanium - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное питание для своей игровой системы или рабочей станции. С его высокой эффективностью, модульным дизайном и защитами, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера в любых условиях. Не стоит экономить на блоке питания, ведь это сердце вашей системы, и качественный блок питания поможет вам извлечь максимум производительности из ваших компонентов.