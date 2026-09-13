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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium

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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714589
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х12
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium

Блок питания 1600W Seasonic TX-1600 PRIME Titanium - это высококачественное устройство, которое обеспечит надежное и стабильное питание вашего компьютера. Этот блок питания имеет класс энергоэффективности Titanium, что говорит о его эффективности и экономичности. С таким блоком питания вы можете быть уверены в том, что ваш компьютер будет работать без сбоев и перебоев в электропитании. Одной из основных характеристик блока питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium является его мощность - 1600 Вт. Это позволяет подключать к нему даже самые мощные компоненты и видеокарты, не беспокоясь о нехватке энергии. Благодаря такой мощности вы сможете запускать даже самые требовательные игры и программы, не опасаясь за производительность вашего компьютера. Блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium также отличается своей надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и прошел строгие проверки на соответствие стандартам качества. Это гарантирует его долгий срок службы и отсутствие поломок и сбоев в работе. Одной из преимуществ блока питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium является его эффективность. Благодаря классу Titanium он обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии, что позволяет экономить электроэнергию и снижать тепловыделение. Это особенно важно для систем с высоким энергопотреблением, так как позволяет сократить расходы на электроэнергию и повысить стабильность работы компьютера. Блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium также отличается низким уровнем шума и эффективной системой охлаждения. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри блока питания и предотвращать его перегрев. Благодаря этому ваш компьютер будет работать бесшумно и без перегрева, что обеспечит комфортные условия для работы и игр. В целом, блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное и эффективное питание вашего компьютера. Благодаря его высокой мощности, надежности и эффективности вы сможете наслаждаться высокой производительностью вашего компьютера и не беспокоиться о его надежности и безопасности.



Теги товара: ATX, Titanium

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime TX-1600 Gen.5 80+ Titanium




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Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6х(6+2) pin + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1600W Seasonic TX-1600 PRIME Titanium - это высококачественное устройство, которое обеспечит надежное и стабильное питание вашего компьютера. Этот блок питания имеет класс энергоэффективности Titanium, что говорит о его эффективности и экономичности. С таким блоком питания вы можете быть уверены в том, что ваш компьютер будет работать без сбоев и перебоев в электропитании. Одной из основных характеристик блока питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium является его мощность - 1600 Вт. Это позволяет подключать к нему даже самые мощные компоненты и видеокарты, не беспокоясь о нехватке энергии. Благодаря такой мощности вы сможете запускать даже самые требовательные игры и программы, не опасаясь за производительность вашего компьютера. Блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium также отличается своей надежностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и прошел строгие проверки на соответствие стандартам качества. Это гарантирует его долгий срок службы и отсутствие поломок и сбоев в работе. Одной из преимуществ блока питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium является его эффективность. Благодаря классу Titanium он обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии, что позволяет экономить электроэнергию и снижать тепловыделение. Это особенно важно для систем с высоким энергопотреблением, так как позволяет сократить расходы на электроэнергию и повысить стабильность работы компьютера. Блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium также отличается низким уровнем шума и эффективной системой охлаждения. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри блока питания и предотвращать его перегрев. Благодаря этому ваш компьютер будет работать бесшумно и без перегрева, что обеспечит комфортные условия для работы и игр. В целом, блок питания Seasonic TX-1600 PRIME Titanium - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное и эффективное питание вашего компьютера. Благодаря его высокой мощности, надежности и эффективности вы сможете наслаждаться высокой производительностью вашего компьютера и не беспокоиться о его надежности и безопасности.


Теги товара: ATX, Titanium
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Отзывы


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