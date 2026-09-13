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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 2x16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714588
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х12
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum

Блок питания 1600W Seasonic PX-1600 PRIME Platinum - это высококачественный и надежный источник питания для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное и эффективное питание вашей системы, что позволяет вам работать с высокими нагрузками и запускать даже самые мощные игры без перебоев. Этот блок питания имеет высокую эффективность, поскольку он сертифицирован по стандарту 80 PLUS Platinum. Это означает, что он способен преобразовывать до 94% потребляемой энергии в электрический ток, что позволяет снизить тепловыделение и сэкономить электроэнергию. Блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum обладает мощностью 1600 ватт, что делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и всех, кто нуждается в стабильном и надежном питании для своей системы. Он оснащен множеством разъемов для подключения всех необходимых компонентов, включая видеокарты, процессоры, жесткие диски и другие устройства. Этот блок питания имеет модульный дизайн, что позволяет легко управлять кабелями и убрать лишние провода из корпуса вашего компьютера. Это не только помогает улучшить циркуляцию воздуха и снизить температуру внутри системы, но и делает установку и обслуживание гораздо более удобными. Кроме того, блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum обладает низким уровнем шума благодаря специальной технологии Silent Mode, которая позволяет ему работать практически бесшумно даже при максимальной нагрузке. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и комфорт во время работы или игры. В целом, блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и мощное питание для своего компьютера. Его высокая эффективность, модульный дизайн, низкий уровень шума и высокая мощность делают его идеальным решением для самых требовательных пользователей. Не упустите возможность улучшить производительность и надежность вашей системы с блоком питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum.



Теги товара: ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1600W Seasonic PX-1600 PRIME Platinum - это высококачественный и надежный источник питания для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное и эффективное питание вашей системы, что позволяет вам работать с высокими нагрузками и запускать даже самые мощные игры без перебоев. Этот блок питания имеет высокую эффективность, поскольку он сертифицирован по стандарту 80 PLUS Platinum. Это означает, что он способен преобразовывать до 94% потребляемой энергии в электрический ток, что позволяет снизить тепловыделение и сэкономить электроэнергию. Блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum обладает мощностью 1600 ватт, что делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и всех, кто нуждается в стабильном и надежном питании для своей системы. Он оснащен множеством разъемов для подключения всех необходимых компонентов, включая видеокарты, процессоры, жесткие диски и другие устройства. Этот блок питания имеет модульный дизайн, что позволяет легко управлять кабелями и убрать лишние провода из корпуса вашего компьютера. Это не только помогает улучшить циркуляцию воздуха и снизить температуру внутри системы, но и делает установку и обслуживание гораздо более удобными. Кроме того, блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum обладает низким уровнем шума благодаря специальной технологии Silent Mode, которая позволяет ему работать практически бесшумно даже при максимальной нагрузке. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и комфорт во время работы или игры. В целом, блок питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и мощное питание для своего компьютера. Его высокая эффективность, модульный дизайн, низкий уровень шума и высокая мощность делают его идеальным решением для самых требовательных пользователей. Не упустите возможность улучшить производительность и надежность вашей системы с блоком питания Seasonic PX-1600 PRIME Platinum.


Теги товара: ATX, Platinum
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Отзывы


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