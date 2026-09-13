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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
2200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714590
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Описание товара Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum
Блок питания Seasonic PX-2200 PRIME имеет высококачественные компоненты и технологии, которые обеспечивают стабильное и бесперебойное питание вашей системы. Технология SyncroQ Control позволяет автоматически регулировать скорость вентилятора в зависимости от нагрузки, что обеспечивает тихую работу вентилятора и долгий срок службы.
Seasonic PX-2200 PRIME - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. С этим блоком питания ваш компьютер будет работать на высоком уровне производительности, обеспечивая вам при этом комфорт и уверенность в его работе.
Не теряйте времени и выберите блок питания Seasonic PX-2200 PRIME для вашей системы - и вы не пожалеете о своем выборе!
Блок питания Seasonic PX-2200 PRIME имеет высококачественные компоненты и технологии, которые обеспечивают стабильное и бесперебойное питание вашей системы. Технология SyncroQ Control позволяет автоматически регулировать скорость вентилятора в зависимости от нагрузки, что обеспечивает тихую работу вентилятора и долгий срок службы.
Seasonic PX-2200 PRIME - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. С этим блоком питания ваш компьютер будет работать на высоком уровне производительности, обеспечивая вам при этом комфорт и уверенность в его работе.
Не теряйте времени и выберите блок питания Seasonic PX-2200 PRIME для вашей системы - и вы не пожалеете о своем выборе!
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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