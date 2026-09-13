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Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum

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Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
2200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714590
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Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
2200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х20х13
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum

Блок питания Seasonic PX-2200 PRIME имеет высококачественные компоненты и технологии, которые обеспечивают стабильное и бесперебойное питание вашей системы. Технология SyncroQ Control позволяет автоматически регулировать скорость вентилятора в зависимости от нагрузки, что обеспечивает тихую работу вентилятора и долгий срок службы. Seasonic PX-2200 PRIME - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. С этим блоком питания ваш компьютер будет работать на высоком уровне производительности, обеспечивая вам при этом комфорт и уверенность в его работе. Не теряйте времени и выберите блок питания Seasonic PX-2200 PRIME для вашей системы - и вы не пожалеете о своем выборе!



Теги товара: ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
2200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
3 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Seasonic PX-2200 PRIME имеет высококачественные компоненты и технологии, которые обеспечивают стабильное и бесперебойное питание вашей системы. Технология SyncroQ Control позволяет автоматически регулировать скорость вентилятора в зависимости от нагрузки, что обеспечивает тихую работу вентилятора и долгий срок службы. Seasonic PX-2200 PRIME - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. С этим блоком питания ваш компьютер будет работать на высоком уровне производительности, обеспечивая вам при этом комфорт и уверенность в его работе. Не теряйте времени и выберите блок питания Seasonic PX-2200 PRIME для вашей системы - и вы не пожалеете о своем выборе!


Теги товара: ATX, Platinum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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