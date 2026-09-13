Блок питания MSI MEG Ai1600T (306-7ZPEX11-CE0)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х27
Вес, кг.
12.8
Описание товара Блок питания MSI MEG Ai1600T (306-7ZPEX11-CE0)
Блок питания MSI MAG MEG Ai1600T PCIE5 формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 1600 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 135 мм.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1600
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Блок питания MSI MAG MEG Ai1600T PCIE5 формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 1600 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 135 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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