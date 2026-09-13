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Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS)

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Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 1
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Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 5
Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 6
Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 7
Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 8
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Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 7
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 8
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 9
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 10
  • Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717466
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х28
Вес, кг.
16.52

Описание товара Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS)

Блок питания EXEGATE 450PPX подходит для сборки домашнего или офисного компьютера, которому необходим запас мощности. Устройство оснащено множеством разъемов, поэтому к нему можно подключать процессор, видеокарту, жесткий диск и другое оборудование. Безопасную и надежную работу гарантирует эффективная защита от перегрузок и короткого замыкания.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W (EX221640RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания EXEGATE 450PPX подходит для сборки домашнего или офисного компьютера, которому необходим запас мощности. Устройство оснащено множеством разъемов, поэтому к нему можно подключать процессор, видеокарту, жесткий диск и другое оборудование. Безопасную и надежную работу гарантирует эффективная защита от перегрузок и короткого замыкания.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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