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Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM

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Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 1
Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 2
Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 3
Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 1
  • Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 2
  • Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 3
  • Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641348
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM

450-ваттный серверный БП ExeGate TPS450 форм-фактора TFX с размерами 170x65x84 мм ориентирован на оснащение серверов и рабочих станций в корпусах стоечного исполнения. Мощность модели достаточна для стабильной работы многоядерного процессора, видеоадаптера с малым энергопотреблением, нескольких накопителей, модулей памяти и других комплектующих. Источник питания поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Температурную стабильность серверного БП ExeGate TPS450 обеспечивает вентилятор типоразмера 80 мм. Допустимый диапазон напряжения в сети – от 180 до 250 В. Основной разъем питания (20+4)-pin гарантирует устройству широкую совместимость с материнскими платами разных форм-факторов. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности менее 80 %.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, Немодульный, TFX

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
450-ваттный серверный БП ExeGate TPS450 форм-фактора TFX с размерами 170x65x84 мм ориентирован на оснащение серверов и рабочих станций в корпусах стоечного исполнения. Мощность модели достаточна для стабильной работы многоядерного процессора, видеоадаптера с малым энергопотреблением, нескольких накопителей, модулей памяти и других комплектующих. Источник питания поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Температурную стабильность серверного БП ExeGate TPS450 обеспечивает вентилятор типоразмера 80 мм. Допустимый диапазон напряжения в сети – от 180 до 250 В. Основной разъем питания (20+4)-pin гарантирует устройству широкую совместимость с материнскими платами разных форм-факторов. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности менее 80 %.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, Немодульный, TFX
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Отзывы


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