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Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White

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Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 1
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 2
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 3
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 4
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 5
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 6
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 7
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 8
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 9
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 10
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 11
Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714426
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White

Блок питания Digma – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность системы. Модель обладает мощностью 600 Вт и сертификацией 80 PLUS Standard, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и минимальные потери энергии. Блок питания оснащен одним мощным вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов, обеспечивая простоту установки и надежное подключение к системе. Digma предлагает универсальный набор разъемов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъем питания процессора 4+4 pin, а также два разъема питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет подключать даже мощные графические решения. Для подключения накопителей предусмотрено шесть разъемов SATA, что обеспечивает гибкость конфигурации системы. Произведенный в Китае, блок питания Digma сочетает в себе качество, надежность и доступность, обеспечивая оптимальную поддержку всех компонентов ПК. Этот блок питания идеально подходит как для стандартных, так и для более производительных конфигураций, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и любителей компьютерных игр.



Теги товара: ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность системы. Модель обладает мощностью 600 Вт и сертификацией 80 PLUS Standard, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и минимальные потери энергии. Блок питания оснащен одним мощным вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов, обеспечивая простоту установки и надежное подключение к системе. Digma предлагает универсальный набор разъемов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъем питания процессора 4+4 pin, а также два разъема питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет подключать даже мощные графические решения. Для подключения накопителей предусмотрено шесть разъемов SATA, что обеспечивает гибкость конфигурации системы. Произведенный в Китае, блок питания Digma сочетает в себе качество, надежность и доступность, обеспечивая оптимальную поддержку всех компонентов ПК. Этот блок питания идеально подходит как для стандартных, так и для более производительных конфигураций, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и любителей компьютерных игр.


Теги товара: ATX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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