Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W-WH 80+ White
Блок питания Digma – это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность системы. Модель обладает мощностью 600 Вт и сертификацией 80 PLUS Standard, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и минимальные потери энергии. Блок питания оснащен одним мощным вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов, обеспечивая простоту установки и надежное подключение к системе. Digma предлагает универсальный набор разъемов: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъем питания процессора 4+4 pin, а также два разъема питания видеокарты 6+2 pin, что позволяет подключать даже мощные графические решения. Для подключения накопителей предусмотрено шесть разъемов SATA, что обеспечивает гибкость конфигурации системы. Произведенный в Китае, блок питания Digma сочетает в себе качество, надежность и доступность, обеспечивая оптимальную поддержку всех компонентов ПК. Этот блок питания идеально подходит как для стандартных, так и для более производительных конфигураций, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и любителей компьютерных игр.
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