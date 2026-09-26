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Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)

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Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 5
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 6
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 7
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 8
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 9
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 10
Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 7
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 8
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 9
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 10
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625151
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)

Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность. Этот блок питания имеет мощность 500 Вт, что оптимально для большинства стандартных конфигураций ПК. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует энергоэффективность и позволяет снизить затраты на электроэнергию. ExeGate оборудован одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивая эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов. Несмотря на мощную инфраструктуру, устройство весит всего 6 кг и производится в Китае, что доказывает надежность и качество сборки. Блок питания поддерживает питание видеокарты с помощью четырех 6+2 pin разъемов, а для материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем. Разъем питания процессора — 4+4 pin, что подходит для большинства современных процессоров. Для подключения накопителей имеется шесть SATA разъемов. Обратите внимание, что у блока питания ExeGate нет отстегивающихся кабелей, что делает его оптимальным с точки зрения простоты сборки и надежности соединений. Этот блок питания — отличный выбор для пользователей, нуждающихся в высокоэффективном и долговечном решении для своих компьютеров. Бренд ExeGate зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной компьютерной техники.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность. Этот блок питания имеет мощность 500 Вт, что оптимально для большинства стандартных конфигураций ПК. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует энергоэффективность и позволяет снизить затраты на электроэнергию. ExeGate оборудован одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивая эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов. Несмотря на мощную инфраструктуру, устройство весит всего 6 кг и производится в Китае, что доказывает надежность и качество сборки. Блок питания поддерживает питание видеокарты с помощью четырех 6+2 pin разъемов, а для материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем. Разъем питания процессора — 4+4 pin, что подходит для большинства современных процессоров. Для подключения накопителей имеется шесть SATA разъемов. Обратите внимание, что у блока питания ExeGate нет отстегивающихся кабелей, что делает его оптимальным с точки зрения простоты сборки и надежности соединений. Этот блок питания — отличный выбор для пользователей, нуждающихся в высокоэффективном и долговечном решении для своих компьютеров. Бренд ExeGate зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной компьютерной техники.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
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Отзывы


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