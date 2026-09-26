Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и высокую производительность. Этот блок питания имеет мощность 500 Вт, что оптимально для большинства стандартных конфигураций ПК. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует энергоэффективность и позволяет снизить затраты на электроэнергию. ExeGate оборудован одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, обеспечивая эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов. Несмотря на мощную инфраструктуру, устройство весит всего 6 кг и производится в Китае, что доказывает надежность и качество сборки. Блок питания поддерживает питание видеокарты с помощью четырех 6+2 pin разъемов, а для материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем. Разъем питания процессора — 4+4 pin, что подходит для большинства современных процессоров. Для подключения накопителей имеется шесть SATA разъемов. Обратите внимание, что у блока питания ExeGate нет отстегивающихся кабелей, что делает его оптимальным с точки зрения простоты сборки и надежности соединений. Этот блок питания — отличный выбор для пользователей, нуждающихся в высокоэффективном и долговечном решении для своих компьютеров. Бренд ExeGate зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной компьютерной техники.
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