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Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W

6 Отзывы
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Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 1
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 2
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 3
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 4
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501841
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Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, г.
200

Описание товара Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W

Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что вроде работает, проблем не заметил
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте, хорошо упакован. Установлен без проблем. Замечаний пока нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
провода разноцветные, обращайте внимание кому критично
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
ну неплохо неплохо да нрайца
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй покупаю от этой фирмы! Первый работает уже 3й год, вот только первый точно такой же я когда брал, был с черными проводами, а этот с обычными! Взял повторно, этой фирмы потому что, хорошо себя показал, в процессе эксплуатации! Посмотрим сколько этот прослужит! минус бал за то что продавец не указал какие провода на блоки разной мощности идут!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, хоть под нагрузкой и выдает, далеко не заявленные характеристики(



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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Пока что вроде работает, проблем не заметил
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте, хорошо упакован. Установлен без проблем. Замечаний пока нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
провода разноцветные, обращайте внимание кому критично
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
ну неплохо неплохо да нрайца
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй покупаю от этой фирмы! Первый работает уже 3й год, вот только первый точно такой же я когда брал, был с черными проводами, а этот с обычными! Взял повторно, этой фирмы потому что, хорошо себя показал, в процессе эксплуатации! Посмотрим сколько этот прослужит! минус бал за то что продавец не указал какие провода на блоки разной мощности идут!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, хоть под нагрузкой и выдает, далеко не заявленные характеристики(


Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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