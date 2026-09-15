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Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)

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Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 1
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 2
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 3
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 4
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 5
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 1
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 2
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 3
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 4
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 5
  • Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)
2 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.78

Описание товара Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)

Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. С мощностью 600 Вт он способен справиться с высокими нагрузками, обеспечивая необходимую энергию для всех компонентов вашей системы. Поддержка питания видеокарты через разъем 6+2 pin позволяет подключать современные графические карты без необходимости в дополнительных адаптерах. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную рабочую температуру, минимизируя риск перегрева. Хотя отстегивающиеся кабели отсутствуют, продуманная конструкция позволяет легко организовать внутреннее пространство вашего корпуса. Разъемы, включающие 20+4 pin для материнской платы и 4 pin для центрального процессора, обеспечивают совместимость с большинством современных комплектующих. А наличие 12 разъемов SATA делает данный блок питания идеальным выбором для систем с большим количеством накопителей. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и работая на благо вашего бюджета и окружающей среды. Блок питания CBR произведен в Китае, что позволяет предложить оптимальное сочетание качества и стоимости для пользователей, которые ищут надежный и доступный источник питания для своего ПК. Вес блока питания составляет 1,83 кг, что также говорит о его прочной и качественной сборке.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. С мощностью 600 Вт он способен справиться с высокими нагрузками, обеспечивая необходимую энергию для всех компонентов вашей системы. Поддержка питания видеокарты через разъем 6+2 pin позволяет подключать современные графические карты без необходимости в дополнительных адаптерах. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную рабочую температуру, минимизируя риск перегрева. Хотя отстегивающиеся кабели отсутствуют, продуманная конструкция позволяет легко организовать внутреннее пространство вашего корпуса. Разъемы, включающие 20+4 pin для материнской платы и 4 pin для центрального процессора, обеспечивают совместимость с большинством современных комплектующих. А наличие 12 разъемов SATA делает данный блок питания идеальным выбором для систем с большим количеством накопителей. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и работая на благо вашего бюджета и окружающей среды. Блок питания CBR произведен в Китае, что позволяет предложить оптимальное сочетание качества и стоимости для пользователей, которые ищут надежный и доступный источник питания для своего ПК. Вес блока питания составляет 1,83 кг, что также говорит о его прочной и качественной сборке.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM) - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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