Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
В наличии
Код товара: 625140
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.66
Описание товара Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб. 4 040 руб.608 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 650W ECO-650
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6136308) Black
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитБлок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 600W PM-600ATX-F-BL (614309...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 700W PC700
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 500W VX PLUS
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитБлок питания FORMULA 500W Retail VX PLUS 500 ATX v2.3 Haswell
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 350W PF350 80 PLUS RTL
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)