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Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка

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Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 1
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 2
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 3
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 4
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 5
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 6
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 7
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 8
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 9
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 10
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 11
Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina
Альбом (сингл)
Princess Of Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 1
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 2
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 3
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 4
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 5
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 6
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 7
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 8
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 9
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 10
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 11
  • Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717389
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Характеристики

Бренд
Queenie
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Queenie
Barcode
[4099964153767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina
Альбом (сингл)
Princess Of Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Princess Of Power, Butterfly, Cuntissimo, Rollercoaster, Cupid's Girl, Metallic Stallion, Je Ne Sais Quoi, Digital Fantasy, Everybody Knows I'm Sad, Hello Kitty, I <3 You, Adult Girl, Final Boss
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка

"Princess Of Power" - шестой студийный альбом уэльской певицы и автора песен Марины, выпущенный в 2025 году. Альбом был выпущен независимо и распространялся компанией BMG Rights Management. Марина написала и спродюсировала альбом совместно с американским продюсером Си Джей Бараном. Альбом представляет собой эмоциональную танцевальную и синти-поп-композицию, затрагивающую такие темы, как расширение прав, возможностей и феминизм. Лимитированное издание 2025 года представлено на виниле прозрачно-желтого цвета. Марина Ламбрини Диамандис - британская певица и композитор, известная под мононимом Marina. Она родилась в Уэльсе в семье грека и валлийки и начала свою музыкальную карьеру в 2005 году. В 2010 году она выиграла награду MTV Europe Music Awards в категории "Лучший британский/ирландский артист". Её дискография включает студийные альбомы и мини-альбомы.

Отзывы о товаре Marina - Princess Of Power (coloured) (4099964153767) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Queenie
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Queenie
Barcode
[4099964153767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marina
Альбом (сингл)
Princess Of Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Princess Of Power, Butterfly, Cuntissimo, Rollercoaster, Cupid's Girl, Metallic Stallion, Je Ne Sais Quoi, Digital Fantasy, Everybody Knows I'm Sad, Hello Kitty, I <3 You, Adult Girl, Final Boss
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Princess Of Power" - шестой студийный альбом уэльской певицы и автора песен Марины, выпущенный в 2025 году. Альбом был выпущен независимо и распространялся компанией BMG Rights Management. Марина написала и спродюсировала альбом совместно с американским продюсером Си Джей Бараном. Альбом представляет собой эмоциональную танцевальную и синти-поп-композицию, затрагивающую такие темы, как расширение прав, возможностей и феминизм. Лимитированное издание 2025 года представлено на виниле прозрачно-желтого цвета. Марина Ламбрини Диамандис - британская певица и композитор, известная под мононимом Marina. Она родилась в Уэльсе в семье грека и валлийки и начала свою музыкальную карьеру в 2005 году. В 2010 году она выиграла награду MTV Europe Music Awards в категории "Лучший британский/ирландский артист". Её дискография включает студийные альбомы и мини-альбомы.
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Отзывы


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