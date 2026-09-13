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Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка

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Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка - фото 1
Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка - фото 1
  • Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717388
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465255034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ideal Woman, Tell Me Something I Don't Know, Not Your Muse, Beloved, The Promise, Love is Back, A Kiss, Some Goodbyes Come With Hellos
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ideal Woman, Tell Me Something I Don't Know, Not Your Muse, Beloved, The Promise, Love is Back, A Kiss, Some Goodbyes Come With Hellos



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Celeste - Not Your Muse (coloured) (0602465255034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465255034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ideal Woman, Tell Me Something I Don't Know, Not Your Muse, Beloved, The Promise, Love is Back, A Kiss, Some Goodbyes Come With Hellos
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ideal Woman, Tell Me Something I Don't Know, Not Your Muse, Beloved, The Promise, Love is Back, A Kiss, Some Goodbyes Come With Hellos


Теги товара: Limited Edition
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