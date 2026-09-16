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Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка

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Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Music Of The Spheres
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732521286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Music Of The Spheres
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Music Of The Spheres, Higher Power, Humankind, Alien Choir, Let Somebody Go, Human Heart, People Of The Pride, Biutyful, Music Of The Spheres II, My Universe, Infinity Sign, Coloratura
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка

Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов — свидетельство того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное звучание и одновременно устанавливая новый стандарт для производства музыки на физических носителях». Music of the Spheres — девятый студийный альбом Coldplay 2021 года. Он был спродюсирован Максом Мартином и включает синглы Higher Power My Universe и Let Somebody Go .



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732521286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
Music Of The Spheres
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Music Of The Spheres, Higher Power, Humankind, Alien Choir, Let Somebody Go, Human Heart, People Of The Pride, Biutyful, Music Of The Spheres II, My Universe, Infinity Sign, Coloratura
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов — свидетельство того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное звучание и одновременно устанавливая новый стандарт для производства музыки на физических носителях». Music of the Spheres — девятый студийный альбом Coldplay 2021 года. Он был спродюсирован Максом Мартином и включает синглы Higher Power My Universe и Let Somebody Go .


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Music Of The Spheres (5021732521286) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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