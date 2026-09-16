Felt - Ignite The Seven Cannons (5013929078314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 717072
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Darkest Light Will Shine, The Day The Rain Came Down, Scarlet Servants, I Don't Know Which Way To Turn, Primitive Painters, Textile Ranch, Black Ship In The Harbour, Elegance In D, Caspian See, Southern State Tapestry
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Felt - Ignite The Seven Cannons (5013929078314) виниловая пластинка
Cherry Red продолжает программу переизданий альбомов одной из лучших инди-групп, определивших историю музыки 80-х. Группа Felt из Бирмингема выпустила за это десятилетие 10 студийных альбомов и 10 синглов на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова выйдут в 2018 году. «Ignite The Seven Cannons» — четвёртый студийный альбом, первоначально выпущенный в 1985 году. Классику спродюсировал Робин Гатри из группы Cocteau Twins, а Элизабет Фрейзер можно услышать в инди-хите «Primitive Painter»! Однако, поскольку Лоуренс так и не был полностью удовлетворён звучанием, для этого последнего переиздания альбом был ремикширован Джоном А. Риверсом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Ignite The Seven Cannons
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Darkest Light Will Shine, The Day The Rain Came Down, Scarlet Servants, I Don't Know Which Way To Turn, Primitive Painters, Textile Ranch, Black Ship In The Harbour, Elegance In D, Caspian See, Southern State Tapestry
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Cherry Red продолжает программу переизданий альбомов одной из лучших инди-групп, определивших историю музыки 80-х. Группа Felt из Бирмингема выпустила за это десятилетие 10 студийных альбомов и 10 синглов на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова выйдут в 2018 году. «Ignite The Seven Cannons» — четвёртый студийный альбом, первоначально выпущенный в 1985 году. Классику спродюсировал Робин Гатри из группы Cocteau Twins, а Элизабет Фрейзер можно услышать в инди-хите «Primitive Painter»! Однако, поскольку Лоуренс так и не был полностью удовлетворён звучанием, для этого последнего переиздания альбом был ремикширован Джоном А. Риверсом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Felt - Ignite The Seven Cannons (5013929078314) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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