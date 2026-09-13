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Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка

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Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 1
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 2
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 3
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 4
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 5
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 6
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 7
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 8
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 9
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 10
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 11
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 12
Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dance Gavin Dance
Альбом (сингл)
Pantheon
Жанр
Хардкор-панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 1
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 2
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 3
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 4
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 5
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 6
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 7
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 8
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 9
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 10
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 11
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 12
  • Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717035
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dance Gavin Dance
Альбом (сингл)
Pantheon
Жанр
Хардкор-панк
Трек-лист
Animal Surgery, Midnight At McGuffy’s, The Robot With The Human Hair: Rebirth, The Conqueror Worm, Trap Door, Strawberry’s Daughters, Space Cow Initiation Ritual, All The Way Down, A Shoulder To Cry On, The Peak of Superstition, The Stickler, Yikes!, Descend To Chaos
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка

«Pantheon» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Dance Gavin Dance, релиз которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле Rise Records. Это первый студийный альбом группы, записанный после смерти бас-гитариста Тима Фирика в апреле 2022 года и ухода вокалиста Тилиана Пирсона в апреле 2024 года. До выхода альбома были выпущены три сингла: Midnight at McGuffy's (8 мая 2025 года), All the Way Down (22 мая 2025 года) и Trap Door (9 июля 2025 года). Долгожданный новый альбом! Настоящие оригиналы и первооткрыватели, создающие волнующую какофонию звуков и разрозненных стилей, которая гармонизирует все: от фанка до металкора и пост-хардкора, поп-чувства сталкиваются с прогрессивными, калейдоскопическими структурами песен. С четырьмя альбомами Billboard Top 15 и одной из самых фанатичных фан-баз в современной музыке, подпитывающей миллионы продаж пластинок и миллиарды прослушиваний.

Отзывы о товаре Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dance Gavin Dance
Альбом (сингл)
Pantheon
Жанр
Хардкор-панк
Трек-лист
Animal Surgery, Midnight At McGuffy’s, The Robot With The Human Hair: Rebirth, The Conqueror Worm, Trap Door, Strawberry’s Daughters, Space Cow Initiation Ritual, All The Way Down, A Shoulder To Cry On, The Peak of Superstition, The Stickler, Yikes!, Descend To Chaos
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Pantheon» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Dance Gavin Dance, релиз которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле Rise Records. Это первый студийный альбом группы, записанный после смерти бас-гитариста Тима Фирика в апреле 2022 года и ухода вокалиста Тилиана Пирсона в апреле 2024 года. До выхода альбома были выпущены три сингла: Midnight at McGuffy's (8 мая 2025 года), All the Way Down (22 мая 2025 года) и Trap Door (9 июля 2025 года). Долгожданный новый альбом! Настоящие оригиналы и первооткрыватели, создающие волнующую какофонию звуков и разрозненных стилей, которая гармонизирует все: от фанка до металкора и пост-хардкора, поп-чувства сталкиваются с прогрессивными, калейдоскопическими структурами песен. С четырьмя альбомами Billboard Top 15 и одной из самых фанатичных фан-баз в современной музыке, подпитывающей миллионы продаж пластинок и миллиарды прослушиваний.
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Отзывы


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