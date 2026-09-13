Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dance Gavin Dance - Pantheon (coloured) (4099964171358) виниловая пластинка
«Pantheon» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Dance Gavin Dance, релиз которого запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле Rise Records. Это первый студийный альбом группы, записанный после смерти бас-гитариста Тима Фирика в апреле 2022 года и ухода вокалиста Тилиана Пирсона в апреле 2024 года. До выхода альбома были выпущены три сингла: Midnight at McGuffy's (8 мая 2025 года), All the Way Down (22 мая 2025 года) и Trap Door (9 июля 2025 года). Долгожданный новый альбом! Настоящие оригиналы и первооткрыватели, создающие волнующую какофонию звуков и разрозненных стилей, которая гармонизирует все: от фанка до металкора и пост-хардкора, поп-чувства сталкиваются с прогрессивными, калейдоскопическими структурами песен. С четырьмя альбомами Billboard Top 15 и одной из самых фанатичных фан-баз в современной музыке, подпитывающей миллионы продаж пластинок и миллиарды прослушиваний.
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