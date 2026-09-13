Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка
На двух пластинках собраны лучшие саундтреки из Тройного альбома "Темы", доступного в цифровом виде. В этот альбом вошли инструментальные композиции из всех серий анимационного сериала за двадцать два года существования проекта. Все "Темы" созданы бессменными композиторами сериала — Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Ни одна из этих мелодий ранее не выходила на физическом носителе. Фанаты мультсериала использовали композиции для создания видео и многочисленных мемов в социальных сетях. Для удобства слушателя в названии каждого трека указана серия, в которой звучала эта мелодия, а в обложке альбома использована классическая 2D стилистика «Смешариков».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в Сплит5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (col...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (coloured) (0602475792352) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMurray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) винилова...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMadeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) винилова...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитFuture; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
Отзывы о товаре Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка