Top.Mail.Ru
Материнская плата Biostar B650MS2-E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Biostar B650MS2-E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 1
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 2
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 3
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 4
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 5
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 6
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 7
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 8
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 9
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 10
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 11
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 12
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 13
Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 1
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 2
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 3
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 4
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 5
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 6
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 7
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 8
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 9
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 10
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 11
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 12
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 13
  • Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716688
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
23.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, г.
895

Описание товара Материнская плата Biostar B650MS2-E

Материнская плата biostar на мощном чипсете AMD B650 сочетает компактный форм-фактор mATX с современными возможностями для сборки геймерского или рабочего ПК. Высокая поддерживаемая частота памяти DDR5 (до 5200 МГц) и два слота под модули обеспечивают быстрый отклик и возможность апгрейда. Для хранения быстрого SSD предусмотрен слот M.2, а версии PCI Express 4.0 дают свободу при выборе производительных комплектующих. Разъём Socket AM5 подходит для свежих процессоров. Звук 7.1 — для полного погружения в игры и фильмы. Компактные габариты платы не займут много места в корпусе, сохраняя при этом максимум функциональности.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar B650MS2-E




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
23.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата biostar на мощном чипсете AMD B650 сочетает компактный форм-фактор mATX с современными возможностями для сборки геймерского или рабочего ПК. Высокая поддерживаемая частота памяти DDR5 (до 5200 МГц) и два слота под модули обеспечивают быстрый отклик и возможность апгрейда. Для хранения быстрого SSD предусмотрен слот M.2, а версии PCI Express 4.0 дают свободу при выборе производительных комплектующих. Разъём Socket AM5 подходит для свежих процессоров. Звук 7.1 — для полного погружения в игры и фильмы. Компактные габариты платы не займут много места в корпусе, сохраняя при этом максимум функциональности.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Biostar B650MS2-E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...