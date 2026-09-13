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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716673
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USB Type-A 10 Гбит/с, USB Type-C 10 Гбит/с, 3xUSB Type-A 5 Гбит/с, 3xUSB Type-A 2.0, DisplayPort, HDMI, 1 порт Realtek 2.5Gb Ethernet, 3 аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.01
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850-E WIFI
Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E Wi-Fi (90MB1L20-M0EAY0) оптимальна для установки в системные блоки с форм-фактором ATX. Искусственный интеллект AI Advisor поможет настроить необходимые функции и ускорить ПК.
Производительность
Материнская плата разработана для удовлетворения потребностей процессоров AMD версии 7000, 8000 и 9000. Модель оборудована схемой питания 8+2+1, что обеспечивает стабильную работу ЦПУ, графического адаптера и других устройств даже при высокой нагрузке. Система VRM обеспечивает регулировку напряжения в режиме реального времени.
Быстродействие
Модель имеет четыре разъема DIMM для установки двухканальной памяти стандарта DDR5. Поддержка профилей EXPO и АЕМP дает возможность разогнать ОЗУ до необходимой частоты. Слот M.2 PCIe 5.0 позволяет подключить высокоскоростной твердотельный накопитель для быстрой загрузки операционной системы и программ.
Охлаждение
Устройство имеет увеличенные радиаторы, насосный коллектор AIO для водяной системы охлаждения и несколько разъемов для подключения вентиляторов. Это снижает риск перегрева компьютера при длительных игровых сессиях, запуске различных ресурсоемких программ.
Сверхбыстрая сеть
Встроенный адаптер Wi-Fi 6E создает стабильное интернет-соединение. Ethernet-разъем обеспечивает передачу информации со скоростью 2,5 ГБ в секунду. Благодаря этому можно смотреть видео без буферизации, проходить онлайн-игры без зависаний и быстро загружать объемные файлы.
Коммуникации
На корпусе материнской платы предусмотрена кнопка BIOS FlashBack. С помощью разъемов USB можно подключать внешние накопители информации, клавиатуру, компьютерную мышь, принтер или сканер. Интерфейсы DisplayPort и HDMI предназначены для взаимодействия с монитором и акустической системой.
USB Type-A 10 Гбит/с, USB Type-C 10 Гбит/с, 3xUSB Type-A 5 Гбит/с, 3xUSB Type-A 2.0, DisplayPort, HDMI, 1 порт Realtek 2.5Gb Ethernet, 3 аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E Wi-Fi (90MB1L20-M0EAY0) оптимальна для установки в системные блоки с форм-фактором ATX. Искусственный интеллект AI Advisor поможет настроить необходимые функции и ускорить ПК.
Производительность
Материнская плата разработана для удовлетворения потребностей процессоров AMD версии 7000, 8000 и 9000. Модель оборудована схемой питания 8+2+1, что обеспечивает стабильную работу ЦПУ, графического адаптера и других устройств даже при высокой нагрузке. Система VRM обеспечивает регулировку напряжения в режиме реального времени.
Быстродействие
Модель имеет четыре разъема DIMM для установки двухканальной памяти стандарта DDR5. Поддержка профилей EXPO и АЕМP дает возможность разогнать ОЗУ до необходимой частоты. Слот M.2 PCIe 5.0 позволяет подключить высокоскоростной твердотельный накопитель для быстрой загрузки операционной системы и программ.
Охлаждение
Устройство имеет увеличенные радиаторы, насосный коллектор AIO для водяной системы охлаждения и несколько разъемов для подключения вентиляторов. Это снижает риск перегрева компьютера при длительных игровых сессиях, запуске различных ресурсоемких программ.
Сверхбыстрая сеть
Встроенный адаптер Wi-Fi 6E создает стабильное интернет-соединение. Ethernet-разъем обеспечивает передачу информации со скоростью 2,5 ГБ в секунду. Благодаря этому можно смотреть видео без буферизации, проходить онлайн-игры без зависаний и быстро загружать объемные файлы.
Коммуникации
На корпусе материнской платы предусмотрена кнопка BIOS FlashBack. С помощью разъемов USB можно подключать внешние накопители информации, клавиатуру, компьютерную мышь, принтер или сканер. Интерфейсы DisplayPort и HDMI предназначены для взаимодействия с монитором и акустической системой.
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