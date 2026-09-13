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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716513
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
3.03

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый

Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 (SL360 WHITE) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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