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Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка

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Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка - фото 1
Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка - фото 1
  • Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204527496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Трек-лист
House Of The Rising Sun, Wildwood Flower, The Banks Of The Ohio, John Riley, Fare Thee Well, What You Ganna Call Your Pretty Little Baby, Donna Donna, Black Is The Colour, All My Trials, Silver Dagger, O What A Beautiful City, East Virginia, Sail Away Ladies, Lowlands, Little Moses, John Riley
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: House Of The Rising Sun, Wildwood Flower, The Banks Of The Ohio, John Riley, Fare Thee Well, What You Ganna Call Your Pretty Little Baby, Donna Donna, Black Is The Colour, All My Trials, Silver Dagger, O What A Beautiful City, East Virginia, Sail Away Ladies, Lowlands, Little Moses, John Riley



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204527496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Шансон
Трек-лист
House Of The Rising Sun, Wildwood Flower, The Banks Of The Ohio, John Riley, Fare Thee Well, What You Ganna Call Your Pretty Little Baby, Donna Donna, Black Is The Colour, All My Trials, Silver Dagger, O What A Beautiful City, East Virginia, Sail Away Ladies, Lowlands, Little Moses, John Riley
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: House Of The Rising Sun, Wildwood Flower, The Banks Of The Ohio, John Riley, Fare Thee Well, What You Ganna Call Your Pretty Little Baby, Donna Donna, Black Is The Colour, All My Trials, Silver Dagger, O What A Beautiful City, East Virginia, Sail Away Ladies, Lowlands, Little Moses, John Riley


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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