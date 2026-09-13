Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 716100
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Трек-лист
September In The Rain, Willow Weep For Me, Just One Of Those Things, Be Anything But Darling Be Mine, It's Got To Be Love, Lucky In Love, Poor Butterfly, Thou Swell, Stairway To The Stars, Honeysuckle Rose, Just A Gigolo, How High The Moon, If This Isn't Love, Dream
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка
В середине 50-х Сара Воан большую часть времени записывала песни в сопровождении большого оркестра в изысканных аранжировках, лишь изредка врываясь в мир свежих идей, как, например, в её шедевре 1954 года «Sarah Vaughan» с Клиффордом Брауном. Четыре года спустя после этого знаменательного события последовал ещё один – концертный альбом At Mister Kelly's, запечатлевший Воан в её лучшей и непринуждённой форме, в растянутых ночных песнях и балладах. В записи приняли участие Джимми Джонс на фортепиано, Ричард Дэвис на бас-гитаре и Рой Хейнс на ударных.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитИван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитПикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (005...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитButcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (08880724...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитRage Against The Machine - Rage Against The Machine (08887511175...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитVarious Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBoney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитFancy - The Best Of (coloured) (0190758622910) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитCaliban - Zeitgeister (0194398628417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитMandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (019...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (col...
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Трек-лист
September In The Rain, Willow Weep For Me, Just One Of Those Things, Be Anything But Darling Be Mine, It's Got To Be Love, Lucky In Love, Poor Butterfly, Thou Swell, Stairway To The Stars, Honeysuckle Rose, Just A Gigolo, How High The Moon, If This Isn't Love, Dream
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
В середине 50-х Сара Воан большую часть времени записывала песни в сопровождении большого оркестра в изысканных аранжировках, лишь изредка врываясь в мир свежих идей, как, например, в её шедевре 1954 года «Sarah Vaughan» с Клиффордом Брауном. Четыре года спустя после этого знаменательного события последовал ещё один – концертный альбом At Mister Kelly's, запечатлевший Воан в её лучшей и непринуждённой форме, в растянутых ночных песнях и балладах. В записи приняли участие Джимми Джонс на фортепиано, Ричард Дэвис на бас-гитаре и Рой Хейнс на ударных.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка