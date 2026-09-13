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Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 1
Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 2
Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 2
  • Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Трек-лист
September In The Rain, Willow Weep For Me, Just One Of Those Things, Be Anything But Darling Be Mine, It's Got To Be Love, Lucky In Love, Poor Butterfly, Thou Swell, Stairway To The Stars, Honeysuckle Rose, Just A Gigolo, How High The Moon, If This Isn't Love, Dream
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка

В середине 50-х Сара Воан большую часть времени записывала песни в сопровождении большого оркестра в изысканных аранжировках, лишь изредка врываясь в мир свежих идей, как, например, в её шедевре 1954 года «Sarah Vaughan» с Клиффордом Брауном. Четыре года спустя после этого знаменательного события последовал ещё один – концертный альбом At Mister Kelly's, запечатлевший Воан в её лучшей и непринуждённой форме, в растянутых ночных песнях и балладах. В записи приняли участие Джимми Джонс на фортепиано, Ричард Дэвис на бас-гитаре и Рой Хейнс на ударных.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
At Mister Kellys
Жанр
Jazz
Трек-лист
September In The Rain, Willow Weep For Me, Just One Of Those Things, Be Anything But Darling Be Mine, It's Got To Be Love, Lucky In Love, Poor Butterfly, Thou Swell, Stairway To The Stars, Honeysuckle Rose, Just A Gigolo, How High The Moon, If This Isn't Love, Dream
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
В середине 50-х Сара Воан большую часть времени записывала песни в сопровождении большого оркестра в изысканных аранжировках, лишь изредка врываясь в мир свежих идей, как, например, в её шедевре 1954 года «Sarah Vaughan» с Клиффордом Брауном. Четыре года спустя после этого знаменательного события последовал ещё один – концертный альбом At Mister Kelly's, запечатлевший Воан в её лучшей и непринуждённой форме, в растянутых ночных песнях и балладах. В записи приняли участие Джимми Джонс на фортепиано, Ричард Дэвис на бас-гитаре и Рой Хейнс на ударных.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - At Mister Kellys (8435723701316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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