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Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка

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Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Storm Front
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716077
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Storm Front
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
That's Not Her Style, We Didn't Start The Fire, The Downeaster "Alexa", I Go To Extremes, Shameless, Storm Front, Leningrad, State Of Grace, When In Rome, And So It Goes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка

«Storm Front» — одиннадцатый студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 23 октября 1989 года. Включает в себя « We Didn't Start The Fire » и « I Go to Extremes ».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Billy Joel - Storm Front (0196587008314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Storm Front
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
That's Not Her Style, We Didn't Start The Fire, The Downeaster "Alexa", I Go To Extremes, Shameless, Storm Front, Leningrad, State Of Grace, When In Rome, And So It Goes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Storm Front» — одиннадцатый студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 23 октября 1989 года. Включает в себя « We Didn't Start The Fire » и « I Go to Extremes ».


Теги товара: Поп-музыка
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