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Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка

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Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка - фото 1
Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jose James
Альбом (сингл)
1978
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка - фото 1
  • Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rainbow Blonde
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rainbow Blonde
Barcode
[0850011359693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jose James
Альбом (сингл)
1978
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It, Isis & Osiris, Planet Nine, Saturday Night (Need You Now), Black Orpheus (Don't Look Back), Dark Side of The Sun (feat. Baloji), Place of Worship (feat. Xenia Franca), For Trayvon, 38th & Chicago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка

Двойной виниловый LP. Релиз 2024 года. Хосе Джеймс — прогрессивный, бросающий вызов жанрам джазовый певец поколения хип-хопа — сделал это снова. «1978» (его 12-й студийный альбом после «The Dreamer» 2008 года) мгновенно становится классикой, сочетая в себе глубокую любовь Джеймса к джазу и хип-хопу с авторскими и продюсерскими отсылками к звездам R&B Куинси Джонсу, Майклу Джексону и Леону Уэру. Продюсером альбома выступил Джеймс, а также звёздный состав, включающий номинантов на премию «Грэмми» Педрито Мартинеса (Камилла Кабельо, Эрик Клэптон), Маркуса Мачадо (Дэниел Сезар, Фароах Монч), Джариса Йокли (Sleigh Bells, My Brightest Diamond), Чада Селфа (Билал, FREELANCE) и Дэвида Джиньярда (Соланж, Blood Orange). «1978» пульсирует социально-ориентированными позитивными мотивами Марвина Гэя, Принса и Стиви Уандера. Джеймс также мастерски исследует границы афроамериканской музыки, сотрудничая с восходящей бразильской звездой и недавней номинанткой на премию «Грэмми» в Латинской Америке Ксенией Франсой, а также Конголезско-бельгийский рэпер и режиссёр Балоджи.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rainbow Blonde
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rainbow Blonde
Barcode
[0850011359693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jose James
Альбом (сингл)
1978
Жанр
Soul
Трек-лист
Let's Get It, Isis & Osiris, Planet Nine, Saturday Night (Need You Now), Black Orpheus (Don't Look Back), Dark Side of The Sun (feat. Baloji), Place of Worship (feat. Xenia Franca), For Trayvon, 38th & Chicago
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Двойной виниловый LP. Релиз 2024 года. Хосе Джеймс — прогрессивный, бросающий вызов жанрам джазовый певец поколения хип-хопа — сделал это снова. «1978» (его 12-й студийный альбом после «The Dreamer» 2008 года) мгновенно становится классикой, сочетая в себе глубокую любовь Джеймса к джазу и хип-хопу с авторскими и продюсерскими отсылками к звездам R&B Куинси Джонсу, Майклу Джексону и Леону Уэру. Продюсером альбома выступил Джеймс, а также звёздный состав, включающий номинантов на премию «Грэмми» Педрито Мартинеса (Камилла Кабельо, Эрик Клэптон), Маркуса Мачадо (Дэниел Сезар, Фароах Монч), Джариса Йокли (Sleigh Bells, My Brightest Diamond), Чада Селфа (Билал, FREELANCE) и Дэвида Джиньярда (Соланж, Blood Orange). «1978» пульсирует социально-ориентированными позитивными мотивами Марвина Гэя, Принса и Стиви Уандера. Джеймс также мастерски исследует границы афроамериканской музыки, сотрудничая с восходящей бразильской звездой и недавней номинанткой на премию «Грэмми» в Латинской Америке Ксенией Франсой, а также Конголезско-бельгийский рэпер и режиссёр Балоджи.


Теги товара: Соул
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Отзывы


Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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