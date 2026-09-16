Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jose James - 1978 (0850011359693) виниловая пластинка
Двойной виниловый LP. Релиз 2024 года. Хосе Джеймс — прогрессивный, бросающий вызов жанрам джазовый певец поколения хип-хопа — сделал это снова. «1978» (его 12-й студийный альбом после «The Dreamer» 2008 года) мгновенно становится классикой, сочетая в себе глубокую любовь Джеймса к джазу и хип-хопу с авторскими и продюсерскими отсылками к звездам R&B Куинси Джонсу, Майклу Джексону и Леону Уэру. Продюсером альбома выступил Джеймс, а также звёздный состав, включающий номинантов на премию «Грэмми» Педрито Мартинеса (Камилла Кабельо, Эрик Клэптон), Маркуса Мачадо (Дэниел Сезар, Фароах Монч), Джариса Йокли (Sleigh Bells, My Brightest Diamond), Чада Селфа (Билал, FREELANCE) и Дэвида Джиньярда (Соланж, Blood Orange). «1978» пульсирует социально-ориентированными позитивными мотивами Марвина Гэя, Принса и Стиви Уандера. Джеймс также мастерски исследует границы афроамериканской музыки, сотрудничая с восходящей бразильской звездой и недавней номинанткой на премию «Грэмми» в Латинской Америке Ксенией Франсой, а также Конголезско-бельгийский рэпер и режиссёр Балоджи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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