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Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка

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Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 1
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 2
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 3
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 4
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 5
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 6
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 7
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 8
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 9
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
New Moon Daughter
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 1
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 2
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 3
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 4
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 5
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 6
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 7
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 8
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 9
  • Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
New Moon Daughter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strange Fruit, Love Is Blindness, Solomon Sang, Death Letter, Skylark, Find Him, I'm So Lonesome I Could Cry, Last Train To Clarksville, Until, A Little Warm Death, Memphis, Harvest Moon, 32-20
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Cassandra Wilson / New Moon Daughter (2LP) представляет собой магическое музыкальное путешествие, наполненное глубокими эмоциями и выразительным вокалом этой выдающейся джазовой артистки. Каждое её исполнение на этом альбоме открывает новые грани музыкального мастерства и погружает слушателя в увлекательные звуковые миры. Этот эксклюзивный выпуск будет отличным дополнением к вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепием творчества Кассандры Уилсон.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Cassandra Wilson
Альбом (сингл)
New Moon Daughter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strange Fruit, Love Is Blindness, Solomon Sang, Death Letter, Skylark, Find Him, I'm So Lonesome I Could Cry, Last Train To Clarksville, Until, A Little Warm Death, Memphis, Harvest Moon, 32-20
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Cassandra Wilson / New Moon Daughter (2LP) представляет собой магическое музыкальное путешествие, наполненное глубокими эмоциями и выразительным вокалом этой выдающейся джазовой артистки. Каждое её исполнение на этом альбоме открывает новые грани музыкального мастерства и погружает слушателя в увлекательные звуковые миры. Этот эксклюзивный выпуск будет отличным дополнением к вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепием творчества Кассандры Уилсон.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cassandra Wilson - New Moon Daughter (Analogue) (5060149621790) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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