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Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка

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Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 1
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 2
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 3
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 4
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 5
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 6
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 7
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 8
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 9
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 10
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Invocations
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 1
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 2
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 3
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 4
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 5
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 6
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 7
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 8
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 9
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 10
  • Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Invocations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Mountain, Free The Piano, Der Voghormia, Aurora’s Dream, Fragile, Rembetica, Gaia, Ghost In The Machine, Five Heads, Desara, Moment, Kul Ena, Stringopolous, Sad Romance, Flying Phone Medley
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка

Обладая вокальным диапазоном более 4 октав, Серж Танкян считается одним из величайших вокалистов в истории хард-рока и наиболее известен как лидер популярной группы System Of A Down. В апреле этого года автор песен, поэт, художник, продюсер и политический активист исполнил свой новый набор композиций — «Призывы» — в The Soraya, Лос-Анджелес, вместе с симфоническим оркестром CSUN, этническими инструменталистами, хором и различными вокалистами, в том числе известный тенор Брайан Торсетт, мировой вокалист Азам Али, метал-вокалист Чарльз Эллиотт (Abysmal Dawn) и альт-вокалистка Франческа Дженко.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Invocations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Mountain, Free The Piano, Der Voghormia, Aurora’s Dream, Fragile, Rembetica, Gaia, Ghost In The Machine, Five Heads, Desara, Moment, Kul Ena, Stringopolous, Sad Romance, Flying Phone Medley
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Обладая вокальным диапазоном более 4 октав, Серж Танкян считается одним из величайших вокалистов в истории хард-рока и наиболее известен как лидер популярной группы System Of A Down. В апреле этого года автор песен, поэт, художник, продюсер и политический активист исполнил свой новый набор композиций — «Призывы» — в The Soraya, Лос-Анджелес, вместе с симфоническим оркестром CSUN, этническими инструменталистами, хором и различными вокалистами, в том числе известный тенор Брайан Торсетт, мировой вокалист Азам Али, метал-вокалист Чарльз Эллиотт (Abysmal Dawn) и альт-вокалистка Франческа Дженко.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Serj Tankian - Invocations (coloured) (8719262031937) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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