Jakob Dylan - Women + Country (coloured) (8719262035768) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Women + Country
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 715972
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Women + Country
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing But The Whole Wide World, Down On Our Own Shield, Lend A Hand, We Don't Live Here Anymore, Everybody's Hurting, Yonder Comes The Blues, Holy Rollers For Love, Truth For A Truth, They've Trapped Us Boys, Smile When You Call Me That, Standing Eight Count
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jakob Dylan - Women + Country (coloured) (8719262035768) виниловая пластинка
«Women + Country» — второй студийный альбом певца и автора песен Джейкоба Дилана, сына легендарного Боба Дилана и фронтмена группы The Wallflowers. Альбом вышел в 2010 году и был спродюсирован Ти-Боуном Бёрнеттом. Ти-Бон, знакомый с Диланом с детства, предложил им записать совместный альбом после того, как певец сыграл ему песню «Nothing But The Whole Wide World». Дилан записал альбом менее чем за неделю в Лос-Анджелесе с первоклассной группой Ти-Бона, в которую входят Марк Рибо (часто сотрудничающий с Томом Уэйтсом) на гитаре и Дэвид Мэнсфилд на скрипке и мандолине. Альбом Women + Country выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на пепельно-сером виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Women + Country
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nothing But The Whole Wide World, Down On Our Own Shield, Lend A Hand, We Don't Live Here Anymore, Everybody's Hurting, Yonder Comes The Blues, Holy Rollers For Love, Truth For A Truth, They've Trapped Us Boys, Smile When You Call Me That, Standing Eight Count
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Women + Country» — второй студийный альбом певца и автора песен Джейкоба Дилана, сына легендарного Боба Дилана и фронтмена группы The Wallflowers. Альбом вышел в 2010 году и был спродюсирован Ти-Боуном Бёрнеттом. Ти-Бон, знакомый с Диланом с детства, предложил им записать совместный альбом после того, как певец сыграл ему песню «Nothing But The Whole Wide World». Дилан записал альбом менее чем за неделю в Лос-Анджелесе с первоклассной группой Ти-Бона, в которую входят Марк Рибо (часто сотрудничающий с Томом Уэйтсом) на гитаре и Дэвид Мэнсфилд на скрипке и мандолине. Альбом Women + Country выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на пепельно-сером виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jakob Dylan - Women + Country (coloured) (8719262035768) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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