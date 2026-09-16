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Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка

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Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 1
Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 2
Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 3
Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Seeing Things
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 2
  • Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 3
  • Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Seeing Things
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Evil Is Alive And Well, Valley of the Low Sun, All Day And All Night, Everybody Pays As They Go, Will It Grow, I Told You I Couldn't Stop, War Is Kind, Something Good This Way Comes, On Up The Mountain, This End Of The Telescope
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка

Лимитированный тираж в 1000 пронумерованных экземпляров на полупрозрачном зелёном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джейкоб Дилан прославился как вокалист, гитарист и автор песен рок-группы The Wallflowers, которую он основал в 1989 году. Для своего первого сольного альбома Джейкоб Дилан сотрудничал с Риком Рубином, чтобы записать акустический альбом в том же ключе, что и работы Рубина с Джонни Кэшем и Нилом Даймондом. Результатом стала удивительно интимная запись. Голос Дилана и несколько инструментов, аккомпанирующих ему, создают ощущение, будто он находится с вами в одной комнате.

Отзывы о товаре Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jakob Dylan
Альбом (сингл)
Seeing Things
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Evil Is Alive And Well, Valley of the Low Sun, All Day And All Night, Everybody Pays As They Go, Will It Grow, I Told You I Couldn't Stop, War Is Kind, Something Good This Way Comes, On Up The Mountain, This End Of The Telescope
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лимитированный тираж в 1000 пронумерованных экземпляров на полупрозрачном зелёном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джейкоб Дилан прославился как вокалист, гитарист и автор песен рок-группы The Wallflowers, которую он основал в 1989 году. Для своего первого сольного альбома Джейкоб Дилан сотрудничал с Риком Рубином, чтобы записать акустический альбом в том же ключе, что и работы Рубина с Джонни Кэшем и Нилом Даймондом. Результатом стала удивительно интимная запись. Голос Дилана и несколько инструментов, аккомпанирующих ему, создают ощущение, будто он находится с вами в одной комнате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jakob Dylan - Seeing Things (coloured) (8719262035751) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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