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The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка

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The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 1
The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 2
The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 3
The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 4
The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 1
  • The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 2
  • The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 3
  • The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 4
  • The B-52&#039;s - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Dirty Back Road, Runnin' Around, Give Me Back My Man, Private Idaho, Devil In My Car, Quiche Lorraine, Strobe Light, 53 Miles West Of Venus
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка

Второй альбом The B-52s вышел в 1980 году, и если кто-то утверждает, что группа больше никогда не достигала звучания и значимости своего первого альбома, то это верно лишь отчасти. На Wild Planet B-52s, возможно, уже не столь экспериментальны, но к этому моменту они уже лучше обращались со своими инструментами и осмелились играть более быстрые композиции. В результате получился еще один отличный LP с абсолютно танцевальным тусовочным звуком и сумасбродными идеями. В песню Private Idaho интегрирована мелодия из заглавной песни "Сумеречной зоны", а с Devil in my Car стоит всерьез задуматься о лишении B-52 водительских прав за недостаток умственной зрелости.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Dirty Back Road, Runnin' Around, Give Me Back My Man, Private Idaho, Devil In My Car, Quiche Lorraine, Strobe Light, 53 Miles West Of Venus
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом The B-52s вышел в 1980 году, и если кто-то утверждает, что группа больше никогда не достигала звучания и значимости своего первого альбома, то это верно лишь отчасти. На Wild Planet B-52s, возможно, уже не столь экспериментальны, но к этому моменту они уже лучше обращались со своими инструментами и осмелились играть более быстрые композиции. В результате получился еще один отличный LP с абсолютно танцевальным тусовочным звуком и сумасбродными идеями. В песню Private Idaho интегрирована мелодия из заглавной песни "Сумеречной зоны", а с Devil in my Car стоит всерьез задуматься о лишении B-52 водительских прав за недостаток умственной зрелости.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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