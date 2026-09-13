Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A)
Универсальный накопитель для повседневных задач Благодаря высокому быстродействию и надежности твердотельных накопителей WD Green повседневные задачи на ноутбуках и настольных ПК выполняются значительно быстрее. Улучшенная производительность для выполнения повседневных задач Благодаря высокому быстродействию твердотельного накопителя WD Green SATA SSD вы можете значительно ускорить загрузку веб-страниц, игр и запуск системы. Надежность твердотельных накопителей В легких и ударопрочных твердотельных накопителях WD Green нет движущихся деталей, потому ваши данные будут в безопасности в случае ударов или падения накопителя. Меньше энергопотребление. Больше игр. У твердотельных накопителей WD Green один из самых низких уровней энергопотребления в отрасли. Поэтому оснащенные ими ноутбуки могут работать дольше. Несложный способ модернизировать свой ПК Твердотельные накопители WD Green SSD в форм-факторах 2,5 дюйма (7 мм) и M.2 2280 совместимы с большинством ноутбуков и настольных ПК, что гарантирует удобство и простоту модернизации. Загружаемое ПО WD SSD Dashboard и Acronis Следите за работоспособностью накопителя с помощью доступной для бесплатной загрузки программы WD SSD Dashboard и клонируйте диски с помощью ПО Acronis ® True Image™ WD Edition.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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