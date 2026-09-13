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SSD Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A)

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Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 1
Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 2
Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 3
Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 4
Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 5
Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
385
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 1
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 2
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 3
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 4
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 5
  • Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715901
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
385
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
515000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
84

Описание товара Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A)

Универсальный накопитель для повседневных задач Благодаря высокому быстродействию и надежности твердотельных накопителей WD Green повседневные задачи на ноутбуках и настольных ПК выполняются значительно быстрее. Улучшенная производительность для выполнения повседневных задач Благодаря высокому быстродействию твердотельного накопителя WD Green SATA SSD вы можете значительно ускорить загрузку веб-страниц, игр и запуск системы. Надежность твердотельных накопителей В легких и ударопрочных твердотельных накопителях WD Green нет движущихся деталей, потому ваши данные будут в безопасности в случае ударов или падения накопителя. Меньше энергопотребление. Больше игр. У твердотельных накопителей WD Green один из самых низких уровней энергопотребления в отрасли. Поэтому оснащенные ими ноутбуки могут работать дольше. Несложный способ модернизировать свой ПК Твердотельные накопители WD Green SSD в форм-факторах 2,5 дюйма (7 мм) и M.2 2280 совместимы с большинством ноутбуков и настольных ПК, что гарантирует удобство и простоту модернизации. Загружаемое ПО WD SSD Dashboard и Acronis Следите за работоспособностью накопителя с помощью доступной для бесплатной загрузки программы WD SSD Dashboard и клонируйте диски с помощью ПО Acronis ® True Image™ WD Edition.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD WD S SATA-III 1TB Green (WDS100T3G0A)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
385
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
515000
Описание
Универсальный накопитель для повседневных задач Благодаря высокому быстродействию и надежности твердотельных накопителей WD Green повседневные задачи на ноутбуках и настольных ПК выполняются значительно быстрее. Улучшенная производительность для выполнения повседневных задач Благодаря высокому быстродействию твердотельного накопителя WD Green SATA SSD вы можете значительно ускорить загрузку веб-страниц, игр и запуск системы. Надежность твердотельных накопителей В легких и ударопрочных твердотельных накопителях WD Green нет движущихся деталей, потому ваши данные будут в безопасности в случае ударов или падения накопителя. Меньше энергопотребление. Больше игр. У твердотельных накопителей WD Green один из самых низких уровней энергопотребления в отрасли. Поэтому оснащенные ими ноутбуки могут работать дольше. Несложный способ модернизировать свой ПК Твердотельные накопители WD Green SSD в форм-факторах 2,5 дюйма (7 мм) и M.2 2280 совместимы с большинством ноутбуков и настольных ПК, что гарантирует удобство и простоту модернизации. Загружаемое ПО WD SSD Dashboard и Acronis Следите за работоспособностью накопителя с помощью доступной для бесплатной загрузки программы WD SSD Dashboard и клонируйте диски с помощью ПО Acronis ® True Image™ WD Edition.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", TLC, SATA, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 200 ТБ, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
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