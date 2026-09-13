Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83)
SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M450 V1 имеет объем 1000 ГБ. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство совместимо почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Размеры накопителя составляют 80x22x2.15 мм. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4. Модель поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и повышает производительность устройства. Накопитель MSI SPATIUM M450 V1 рассчитан на оснащение игровых компьютеров и мощных универсальных ПК. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2400 МБ/с. Модель гарантирует высокое быстродействие при выполнении файловых операций в играх и любом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя – 350 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Энергопотребление модели ограничено 3.7 Вт.
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