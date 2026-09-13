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SSD Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83)

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Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Энергопотребление
3.7
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718568
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83)

SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M450 V1 имеет объем 1000 ГБ. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство совместимо почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Размеры накопителя составляют 80x22x2.15 мм. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4. Модель поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и повышает производительность устройства. Накопитель MSI SPATIUM M450 V1 рассчитан на оснащение игровых компьютеров и мощных универсальных ПК. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2400 МБ/с. Модель гарантирует высокое быстродействие при выполнении файловых операций в играх и любом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя – 350 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Энергопотребление модели ограничено 3.7 Вт.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
2400
Максимальный ресурс записи (TBW)
350
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.7
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Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M450 V1 имеет объем 1000 ГБ. Модель соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Устройство совместимо почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Размеры накопителя составляют 80x22x2.15 мм. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 4.0 x4. Модель поддерживает технологию коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и повышает производительность устройства. Накопитель MSI SPATIUM M450 V1 рассчитан на оснащение игровых компьютеров и мощных универсальных ПК. Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 2400 МБ/с. Модель гарантирует высокое быстродействие при выполнении файловых операций в играх и любом программном обеспечении. Максимальный ресурс записи накопителя – 350 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Энергопотребление модели ограничено 3.7 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M450 (S78-440L0M0-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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