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SSD Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007)

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Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 5
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 6
Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 5
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 6
  • Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715880
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
95

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007)

SSD накопитель Silicon Power предлагает выдающуюся производительность и надежность для современных пользователей, стремящихся к высокоскоростным решениям для хранения данных. Эта модель изготавливается в компактном форм-факторе M.2 2230, что делает ее идеальной для установки в ультратонкие ноутбуки и компактные настольные системы. Объемом в 1024 Гб, накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, что обеспечивает как высокую емкость, так и долговечность. Подключаемый через интерфейс PCIe 4.0 x4, он демонстрирует впечатляющие скорости: до 4900 МБ/с при чтении и до 3200 МБ/с при записи. Это позволяет пользователям испытывать молниеносные загрузки, быстрые установки программ и бесперебойные операции с большими файлами. SSD Silicon Power с максимальным ресурсом записи в 600 Тб (TBW) и временем наработки на отказ в 1,5 миллиона часов гарантирует долговременную и устойчивую работу даже при интенсивном использовании. Он идеально подходит для задач, требующих высокой производительности и надежности, таких как игровые приложения, работа с мультимедийным контентом и профессиональные компьютерные среды. Выберите Silicon Power, чтобы повысить производительность своей системы и насладиться передовыми технологиями хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Silicon Power предлагает выдающуюся производительность и надежность для современных пользователей, стремящихся к высокоскоростным решениям для хранения данных. Эта модель изготавливается в компактном форм-факторе M.2 2230, что делает ее идеальной для установки в ультратонкие ноутбуки и компактные настольные системы. Объемом в 1024 Гб, накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, что обеспечивает как высокую емкость, так и долговечность. Подключаемый через интерфейс PCIe 4.0 x4, он демонстрирует впечатляющие скорости: до 4900 МБ/с при чтении и до 3200 МБ/с при записи. Это позволяет пользователям испытывать молниеносные загрузки, быстрые установки программ и бесперебойные операции с большими файлами. SSD Silicon Power с максимальным ресурсом записи в 600 Тб (TBW) и временем наработки на отказ в 1,5 миллиона часов гарантирует долговременную и устойчивую работу даже при интенсивном использовании. Он идеально подходит для задач, требующих высокой производительности и надежности, таких как игровые приложения, работа с мультимедийным контентом и профессиональные компьютерные среды. Выберите Silicon Power, чтобы повысить производительность своей системы и насладиться передовыми технологиями хранения данных.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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