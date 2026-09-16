Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка
В звездной карьере, которая продолжает демонстрировать его выдающиеся таланты как непревзойденного музыканта, басист Кристиан Макбрайд достигает еще одной вехи с выпуском The Good Feeling его первой записи в составе большого оркестра в качестве лидера и новейшего релиза для Mack Avenue Records. За более чем 20 лет Макбрайд появился в многочисленных музыкальных постановках практически с любыми мыслимыми музыкантами в мире джаза, а также R&B и поп-музыки. От игры с такими, как Милт Джексон, Рой Хейнс, Чик Кориа, Херби Хэнкок и Пэт Метени; до игры с и/или аранжировки для таких, как Айзек Хейс, Чака Хан, Лала Хэтэуэй, Стинг и легендарный Джеймс Браун — то, что всегда было уникально в Макбрайде, так это его универсальность. Помимо работы в жанре неосоул с The Roots, D'Angelo, Queen Latifah и другими, уроженец Филадельфии также руководил собственными ансамблями: The Christian McBride Band, A Christian McBride Situation и своей последней группой Inside Straight (недавно вышедшей после высоко оцененного критиками альбома 2009 года Kind of Brown ). Музыкальная личность Кристиана Макбрайда многогранна, и альбом The Good Feeling раскрывает его ещё одну сторону: как лидера, аранжировщика и дирижёра своего биг-бэнда.
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