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Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка

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Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 1
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 2
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 3
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 4
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 5
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 6
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
The Good Feeling
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 1
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 2
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 3
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 4
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 5
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 6
  • Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203105379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
The Good Feeling
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shake 'n Blake, Broadway, Brother Mister, When I Fall In Love, Science Fiction The Shade Of The Cedar Tree, The More I See You, I Should Care, A Taste Of Honey, Bluesin' In Alphabet City, In A Hurry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка

В звездной карьере, которая продолжает демонстрировать его выдающиеся таланты как непревзойденного музыканта, басист Кристиан Макбрайд достигает еще одной вехи с выпуском The Good Feeling его первой записи в составе большого оркестра в качестве лидера и новейшего релиза для Mack Avenue Records. За более чем 20 лет Макбрайд появился в многочисленных музыкальных постановках практически с любыми мыслимыми музыкантами в мире джаза, а также R&B и поп-музыки. От игры с такими, как Милт Джексон, Рой Хейнс, Чик Кориа, Херби Хэнкок и Пэт Метени; до игры с и/или аранжировки для таких, как Айзек Хейс, Чака Хан, Лала Хэтэуэй, Стинг и легендарный Джеймс Браун — то, что всегда было уникально в Макбрайде, так это его универсальность. Помимо работы в жанре неосоул с The Roots, D'Angelo, Queen Latifah и другими, уроженец Филадельфии также руководил собственными ансамблями: The Christian McBride Band, A Christian McBride Situation и своей последней группой Inside Straight (недавно вышедшей после высоко оцененного критиками альбома 2009 года Kind of Brown ). Музыкальная личность Кристиана Макбрайда многогранна, и альбом The Good Feeling раскрывает его ещё одну сторону: как лидера, аранжировщика и дирижёра своего биг-бэнда.

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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203105379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
The Good Feeling
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shake 'n Blake, Broadway, Brother Mister, When I Fall In Love, Science Fiction The Shade Of The Cedar Tree, The More I See You, I Should Care, A Taste Of Honey, Bluesin' In Alphabet City, In A Hurry
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В звездной карьере, которая продолжает демонстрировать его выдающиеся таланты как непревзойденного музыканта, басист Кристиан Макбрайд достигает еще одной вехи с выпуском The Good Feeling его первой записи в составе большого оркестра в качестве лидера и новейшего релиза для Mack Avenue Records. За более чем 20 лет Макбрайд появился в многочисленных музыкальных постановках практически с любыми мыслимыми музыкантами в мире джаза, а также R&B и поп-музыки. От игры с такими, как Милт Джексон, Рой Хейнс, Чик Кориа, Херби Хэнкок и Пэт Метени; до игры с и/или аранжировки для таких, как Айзек Хейс, Чака Хан, Лала Хэтэуэй, Стинг и легендарный Джеймс Браун — то, что всегда было уникально в Макбрайде, так это его универсальность. Помимо работы в жанре неосоул с The Roots, D'Angelo, Queen Latifah и другими, уроженец Филадельфии также руководил собственными ансамблями: The Christian McBride Band, A Christian McBride Situation и своей последней группой Inside Straight (недавно вышедшей после высоко оцененного критиками альбома 2009 года Kind of Brown ). Музыкальная личность Кристиана Макбрайда многогранна, и альбом The Good Feeling раскрывает его ещё одну сторону: как лидера, аранжировщика и дирижёра своего биг-бэнда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christian McBride - The Good Feeling (0673203105379) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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